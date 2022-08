Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 12 agosto 2022) oggi, venerdì 12 agosto, una nuova giornata di gare caratterizzerà gli Europei 2022 di nuoto. Di scena nel day-2 il nuoto in corsie e il nuoto artistico e l’Italia vorrà aumentare il proprio bottino di medaglie che dopo la prima giornata la vede svettare con 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Nella piscina del Foro italiano il programma inizierà dalle 09.00 con le batterie dei 50 farfalla con Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo e Costanza Cocconcelli. A seguire ci saranno le heat dei 100 stile libero con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, dei 100 rana donne con Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni, Martina Carraro e Lisa Angiolini. A completare il programma mattutino vedremo in azione Matteo Restivo e Lorenzo Mora nei 200 dorso ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022), venerdì 12, una nuova giornata di gare caratterizzerà gli2022 di. Di scena nel day-2 ilin corsie e ilartistico e l’Italia vorrà aumentare il proprio bottino di medaglie che dopo la prima giornata la vede svettare con 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Nella piscina del Foro italiano ilinizierà dalle 09.00 con le batterie dei 50 farfalla con Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo e Costanza Cocconcelli. A seguire ci saranno le heat dei 100 stile libero con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, dei 100 rana donne con Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni, Martina Carraro e Lisa Angiolini. A completare ilmattutino vedremo in azione Matteo Restivo e Lorenzo Mora nei 200 dorso ...

