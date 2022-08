Calendario Europei canottaggio oggi: orari venerdì 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 12 agosto 2022) Gli Europei 2022 di canottaggio e paracanottaggio, in programma nel corso degli European Championships 2022, proseguiranno oggi, venerdì 12 agosto a Monaco di Baviera, in Germania, con le prime semifinali ed alcuni ripescaggi. Saranno nel complesso 24 i titoli continentali in palio. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI canottaggio DALLE 9.00 Gli Europei 2022 di canottaggio e paracanottaggio saranno trasmessi nel corso degli European Championships 2022 in diretta tv su Rai 2 (14.00-15.00, 16.20-18.00, 19.35-20.30) e RaiSport+HD (09.00-20.00). La diretta streaming sarà fruibile su RaiPlay e RaiPlay 3 (16.00-19.40). OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Gli2022 die para, innel corso degli European Championships 2022, proseguiranno12a Monaco di Baviera, in Germania, con le prime semifinali ed alcuni ripescaggi. Saranno nel complesso 24 i titoli continentali in palio. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDALLE 9.00 Gli2022 die parasaranno trasmessi nel corso degli European Championships 2022 in diretta tv su Rai 2 (14.00-15.00, 16.20-18.00, 19.35-20.30) e RaiSport+HD (09.00-20.00). La direttasarà fruibile su RaiPlay e RaiPlay 3 (16.00-19.40). OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte ...

infoitsport : Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #BMX #Canottaggio #Ciclismo #Fondo Calendario Europei 2022 oggi: orari tutti gli sport 12 a… - OA_Sport : Un super venerdì. Non perdetevi neanche un appuntamento tra Monaco di Baviera e Roma. - zazoomblog : Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari 12 agosto programma tv streaming italiani in gara - #Calendario #Europei… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #AriannaCastiglioni Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari 12 agosto, pro… -