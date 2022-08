Calendario Europei 2022 oggi: orari tutti gli sport 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 12 agosto 2022) oggi, venerdì 12 agosto si terrà la seconda giornata di gare sia per quanto riguarda gli Europei 2022 di nuoto, in programma a Roma, che per quel che concerne gli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania. Gli Europei 2022 di nuoto e gli European Championships 2022 saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 (14.00-15.00, 16.20-18.00, 19.35-20.30) e Raisport+HD (09.00-20.00). La diretta streaming sarà fruibile su RaiPlay, RaiPlay 2 e RaiPlay 3 (16.00-19.40). OA sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le sessioni degli Europei 2022 di nuoto e degli European Championships ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022), venerdì 12si terrà la seconda giornata di gare sia per quanto riguarda glidi nuoto, ina Roma, che per quel che concerne gli European Championships, previsti a Monaco di Baviera, in Germania. Glidi nuoto e gli European Championshipssaranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 (14.00-15.00, 16.20-18.00, 19.35-20.30) e Rai+HD (09.00-20.00). La direttasarà fruibile su RaiPlay, RaiPlay 2 e RaiPlay 3 (16.00-19.40). OAoffrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le sessioni deglidi nuoto e degli European Championships ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #AriannaCastiglioni Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari 12 agosto, pro… - Nicola89144151 : E se la Rai avesse indirizzato il calendario degli Europei di Nuoto? Guarda caso in tutte le giornate (tranne l'ult… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Europei di nuoto a Roma: programma, orari e calendario gare - sportlazio : Iniziano oggi i Campionati Europei di Nuoto #Roma2022???? Fino al 21 agosto, il grande nuoto protagonista al… - Sport_Fair : Al via lo spettacolo degli #Europei di nuoto a Roma: calendario, orari e italiani in gara di oggi -