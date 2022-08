Calenda: “Berlusconi vuole andare al Quirinale a 90 anni” – Video (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non ha senso, non ha finalità, non ha serietà votare una persona che, dopo aver cacciato Draghi, vuole cacciare anche Mattarella perché vuole andare al Quirinale a novant’anni”. Così il leader di Azione Carlo Calenda commenta in un Video pubblicato sui canali social le parole del numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sul presidenzialismo. “Berlusconi non è più in sé – recita la didascalia che accompagna il Video -. E agli elettori di Forza Italia dico: non seguitelo sulla strada della distruzione delle Istituzioni per appagare le sue voglie”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non ha senso, non ha finalità, non ha serietà votare una persona che, dopo aver cacciato Draghi,cacciare anche Mattarella perchéala novant’”. Così il leader di Azione Carlocommenta in unpubblicato sui canali social le parole del numero uno di Forza Italia, Silvio, sul presidenzialismo. “non è più in sé – recita la didascalia che accompagna il-. E agli elettori di Forza Italia dico: non seguitelo sulla strada della distruzione delle Istituzioni per appagare le sue voglie”. L'articolo proviene da Italia Sera.

