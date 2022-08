Calciomercato Spezia: offerta del West Ham per Kiwior (Di venerdì 12 agosto 2022) Calciomercato Spezia, su Kiwior c’è l’interesse del West Ham. Sul centrale dei liguri però c’è anche il Milan Il West Ham fortemente interessato a Jacub Kiwior, difensore centrale dello Spezia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli Hammers hanno pronta una grossa offerta di 12 milioni di euro per il polacco. Sul difensore non soltanto però gli inglesi: anche il Milan di Massara e Maldini sta monitorando il centrale, anche se l’interesse sarebbe per la prossima sessione invernale di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022), suc’è l’interesse delHam. Sul centrale dei liguri però c’è anche il Milan IlHam fortemente interessato a Jacub, difensore centrale dello. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli Hammers hanno pronta una grossadi 12 milioni di euro per il polacco. Sul difensore non soltanto però gli inglesi: anche il Milan di Massara e Maldini sta monitorando il centrale, anche se l’interesse sarebbe per la prossima sessione invernale di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

