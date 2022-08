Calciomercato, Kessie al Napoli? Arriva la notizia dal Barcellona (Di venerdì 12 agosto 2022) Con la quasi certa partenza di Fabian Ruiz, il Napoli ha iniziato a monitorare il mercato e valutare alcuni profili che potrebbero sostituire lo spagnolo. Tra i vari nomi sondati dagli azzurri ci sono sicuramente Barak (Hellas Verona), Szoboszlai (Lipsia) e Kessie (Barcellona). L’ivoriano ex Milan era stato annunciato dal Barcellona proprio ad inizio mercato. Il centrocampista però non era stato ancora tesserato per via di alcuni cavilli legali, legati al Fair Play Finanziario. A meno di 24 ore dall’esordio dei catalani in Liga, Kessie, come Lewandowski, Raphinha e Christensen sono entrati ufficialmente a far parte della rosa del Barça. Quindi saranno convocabili per la prima di campionato. FOTO: Getty – Franck Kessie Barcellona Il Barcellona ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Con la quasi certa partenza di Fabian Ruiz, ilha iniziato a monitorare il mercato e valutare alcuni profili che potrebbero sostituire lo spagnolo. Tra i vari nomi sondati dagli azzurri ci sono sicuramente Barak (Hellas Verona), Szoboszlai (Lipsia) e). L’ivoriano ex Milan era stato annunciato dalproprio ad inizio mercato. Il centrocampista però non era stato ancora tesserato per via di alcuni cavilli legali, legati al Fair Play Finanziario. A meno di 24 ore dall’esordio dei catalani in Liga,, come Lewandowski, Raphinha e Christensen sono entrati ufficialmente a far parte della rosa del Barça. Quindi saranno convocabili per la prima di campionato. FOTO: Getty – FranckIl...

