Calciomercato Juventus | nuovo centrocampista in arrivo | i dettagli

(Di venerdì 12 agosto 2022) Laha bisogno di rinforzare il centrocampo e, nelle ultime ore, sembrano esserci delle novità per un. Il mercato sta alle battute finali con la società bianconera pronta a rinforzare la rosa di Allegri con gli ultimi colpi per permettere al tecnico di avere una rosa il più competitiva possibile. Le ultime due amichevoli, contro Real Madrid ed Atletico, hanno messo in mostra dei limiti che solo il mercato può risolvere; uno dei reparti da rinforzare è, senza ombra di dubbio, il centrocampo considerando anche gli infortuni capitati a Pogba e McKennie. Da questo punto di vista sembra pronta l’offerta per ungiocatore. LaPresseL’di Pogba avrebbe dovuto sistemare, in parte, il centrocampo bianconero; l’infortunio del francese ha complicato la situazione con la società ...

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, domani incontro tra #Rabiot e la dirigenza del @ManUtd. Nei giorni scorsi proposto lo… - GiovaAlbanese : Il #ManchesterUnited oggi migliorerà la sua proposta d'ingaggio a #Rabiot con una ridistribuzione dei bonus. Bisogn… - GiovaAlbanese : Eccolo, #Kostic a Torino! #calciomercato #Juventus - ale_s_sandro19 : #Tuchel sei ufficialmente nella mia Black List sportiva ???? #Depay #Aubameyang #calciomercato #Juventus #Chelsea - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: ?? #Gattuso spiazza la #Juventus: “Non possiamo permetterci #Arthur” -

... in Serie A qualche interessamento c'è stato ma il mercato si muove anche senza Icardi: il Monza ha preso Petagna, lalavora su altri profili (Depay, Milik, Martial); resterebbero da ...IL COMUNICATO - Costruzione della manovra, esercitazioni divise per reparti (difesa e combinazione per le conclusioni in attacco): questo il menu del mattino per lache si è allenata anche ...La Juventus ha bisogno di rinforzare il centrocampo e, nelle ultime ore, sembrano esserci delle novità per un nuovo arrivo. Il mercato sta alle battute finali con la società bianconera pronta a ...Depay rimane il grande obiettivo di calciomercato per l'attacco, ma la Juventus si guarda intorno. Novità anche per un altro colpo grosso ...