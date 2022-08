Calciomercato Fiorentina: ritorno di fiamma per Praet (Di venerdì 12 agosto 2022) Calciomercato Fiorentina, torna di moda il nome del belga Dennis Praet per rinforzare la trequarti dei viola La Fiorentina è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e torna di moda il nome di Dennis Praet. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il belga del Leicester rimane un nome valido per ricoprire sia il ruolo di trequartista che di mezzala e rimane un affare più semplice che Lo Celso, vicino al Villareal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022), torna di moda il nome del belga Dennisper rinforzare la trequarti dei viola Laè al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e torna di moda il nome di Dennis. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il belga del Leicester rimane un nome valido per ricoprire sia il ruolo di trequartista che di mezzala e rimane un affare più semplice che Lo Celso, vicino al Villareal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

