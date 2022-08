Calciomercato Brescia: due nomi per la corsia di sinistra (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Calciomercato del Brescia sembra faticare a decollare nonostante l’esordio in campionato continui ad avvicinarsi. Gli uomini di mercato delle Rondinelle provano a muoversi sottotraccia per cercare di portare alla corte di Pep Clotet qualche talento a basso costo. Uno degli slot ancora scoperti è quello della fascia sinistra, dove i lombardi cercano un terzino capace di garantire sia spinta in fase offensiva che copertura in quella difensiva per dare il cambio a Kara?i? . I nomi finiti in cima alla lista del ds Perinetti sono quelli di Lorenzo Dickmann e Gabriele Ferrarini. Ferrarini in pole, ma occhio ai rilanci delle concorrenti Il nome più caldo nelle ultime ore sembrerebbe essere quello di Ferrarini, classe 2000 di proprietà della Fiorentina, con cui, tuttavia, non è mai sceso in campo. Sul terzino – che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Ildelsembra faticare a decollare nonostante l’esordio in campionato continui ad avvicinarsi. Gli uomini di mercato delle Rondinelle provano a muoversi sottotraccia per cercare di portare alla corte di Pep Clotet qualche talento a basso costo. Uno degli slot ancora scoperti è quello della fascia, dove i lombardi cercano un terzino capace di garantire sia spinta in fase offensiva che copertura in quella difensiva per dare il cambio a Kara?i? . Ifiniti in cima alla lista del ds Perinetti sono quelli di Lorenzo Dickmann e Gabriele Ferrarini. Ferrarini in pole, ma occhio ai rilanci delle concorrenti Il nome più caldo nelle ultime ore sembrerebbe essere quello di Ferrarini, classe 2000 di proprietà della Fiorentina, con cui, tuttavia, non è mai sceso in campo. Sul terzino – che ...

Domenic36396232 : #Brescia al lavoro per #Viviani della #Spal #Calciomercato #StayTuned - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Brescia, al lavoro per il colpo Viviani #SerieB - psb_original : Calciomercato Brescia, al lavoro per il colpo Viviani #SerieB - tabellamercatob : Ufficiali #Calciomercato #SerieB Da #SerieA #Perugia: dall'#Empoli il portiere '93 Jacopo Furlan… - tabellamercatob : #Calciomercato Dalla #Lega la numerazione delle 20 #SerieB per la #CoppaItaliaFrecciarossa Rispetto ai convocati… -