CALCIOMERCATO ATALANTA, MALINOVSKYI VERSO IL NOTTINGHAM FOREST (Di venerdì 12 agosto 2022) Ruslan MALINOVSKYI potrebbe lasciare presto l'ATALANTA. Il trequartista ucraino piace al NOTTINGHAM FOREST che ha appena acquistato Remo Freuler dalla Dea pagandolo 9 milioni più bonus e dopo aver chiuso l'affare per lo svizzero, evidentemente considerato prioritario, ha messo sul piatto altri 15 milioni per uno dei giocatori più talentuosi della Serie A. E c'è il rischio che anche lui prenda la strada che porta in Premier League. CALCIOMERCATO ATALANTA, MALINOVSKYI NON È INCEDIBILE Non esistono incedibili in un club come l'ATALANTA, anche se un'offerta da 15 milioni per Ruslan MALINOVSKYI un anno fa, di questi tempi, probabilmente non sarebbe stata neppure presa in considerazione. Ma nella scorsa stagione, complice la flessione ...

