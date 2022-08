Calcio | Pioli | ' la squadra ha lo stesso spirito dell' anno scorso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago. - (Adnkronos) - "E' un Milan forte perché ho rivisto nei giocatori gli stessi occhi e lo. Nessuno di noi ha raggiunto il massimo livello, è un Milan in crescita". Così l'allenatore del Milan campione d'Italia in carica, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese, anticipoa prima giornata di Serie A, in programma a San Siro di fronte ad uno stadio pieno. "E' un grande risultato avere San Siro pieno -sottolinea-, c'è un entusiasmo che dobbiamo coltivare e dal quale dobbiamo trarre molta energia. Azzeriamo la classifica, ma partiamo con la consapevolezza di quello che siamo. Partiamo dal nostro modo di stare in campo, dall'energia e dalla voglia di cominciare bene".