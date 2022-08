Calcio, Lionel Messi assente dalla lista dei trenta finalisti per il Pallone d’Oro (Di venerdì 12 agosto 2022) Doveva accadere prima o poi e nel 2022 si è concretizzato. Non c’è Lionel Messi nella lista dei trenta finalisti per il Pallone d’Oro che quest’anno, per via dei Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre) verrà assegnato in anticipo, ovvero il 17 ottobre. L’ex calciatore del Barcellona, attualmente militante nel PSG, non potrà quindi arricchire la sua collezione di trofei personali, annoverante sette affermazioni. Messi, nei fatti, ha pagato una stagione poco brillante tra le fila della compagine francese e di conseguenza il suo nome non fa parte dell’elenco. Grande favorito per conquistare l’edizione 2022 del Pallone d’Oro è il calciatore transalpino del Real Madrid, Karim Benzema. In tutto questo gli unici ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Doveva accadere prima o poi e nel 2022 si è concretizzato. Non c’ènelladeiper ilche quest’anno, per via dei Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre) verrà assegnato in anticipo, ovvero il 17 ottobre. L’ex calciatore del Barcellona, attualmente militante nel PSG, non potrà quindi arricchire la sua collezione di trofei personali, annoverante sette affermazioni., nei fatti, ha pagato una stagione poco brillante tra le fila della compagine francese e di conseguenza il suo nome non fa parte dell’elenco. Grande favorito per conquistare l’edizione 2022 delè il calciatore transalpino del Real Madrid, Karim Benzema. In tutto questo gli unici ...

