Calcio in lutto, muore Garella: portiere del Napoli di Maradona e del Verona scudettato (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Calcio italiano è in lutto per la morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n'è andato Claudio Garella , protagonista dello scudetto con la maglia del Verona , nel 1984/85 e fra i pali del ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilitaliano è inper la morte di un altro grande ex. A soli 67 se n'è andato Claudio, protagonista dello scudetto con la maglia del, nel 1984/85 e fra i pali del ...

