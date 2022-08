Calabria - La stupenda Fiat 500 depoca del Comune di Serrastretta (Di venerdì 12 agosto 2022) In tempi in cui moltissimi municipi scelgono veicoli elettrici o comunque elettrificati, anche solo per questioni d'immagine, il Comune di Serrastretta, nel catanzarese, va in controtendenza e rispolvera una splendida Fiat 500 storica in suo possesso. Peraltro, con l'originale targa quadrotta nera dai caratteri bianchi, vero e proprio feticcio per gli appassionati di automobilismo d'epoca. La cerimonia. Il simbolo della motorizzazione italiana, a più di 65 anni dal suo debutto sul mercato (avvenuto il 4 luglio del 1957) ha preso ora servizio nel piccolo borgo del Sud, peraltro conosciuto dagli appassionati di motori come cornice dello Slalom del Monte Condrò. L'auto, presentata lo scorso 6 agosto alla popolazione locale, è stata per l'occasione sottoposta a un adeguato restauro, come le immagini che pubblichiamo sembrano confermare. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 12 agosto 2022) In tempi in cui moltissimi municipi scelgono veicoli elettrici o comunque elettrificati, anche solo per questioni d'immagine, ildi, nel catanzarese, va in controtendenza e rispolvera una splendida500 storica in suo possesso. Peraltro, con l'originale targa quadrotta nera dai caratteri bianchi, vero e proprio feticcio per gli appassionati di automobilismo d'epoca. La cerimonia. Il simbolo della motorizzazione italiana, a più di 65 anni dal suo debutto sul mercato (avvenuto il 4 luglio del 1957) ha preso ora servizio nel piccolo borgo del Sud, peraltro conosciuto dagli appassionati di motori come cornice dello Slalom del Monte Condrò. L'auto, presentata lo scorso 6 agosto alla popolazione locale, è stata per l'occasione sottoposta a un adeguato restauro, come le immagini che pubblichiamo sembrano confermare. ...

