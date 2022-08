"Caccia agli infiltrati". I 5S temono l'autogol alle parlamentarie

(Di venerdì 12 agosto 2022) I vertici pentastellati starebbero cercando eventuali "" vicini a Di Maio tra i nomi intenzionati a intrare in lista. E in rete spuntano anche autocandidature trash. "Non sappiamo chi siano, è una lotteria..."

Intanto è partita la caccia agli infiltrati tra 'dimaiani' e anti - Conte: "Monitoriamo i social dei candidati" Confermata per il 16 agosto la data delle parlamentarie M5S . A quanto apprende l'Adnkronos la consultazione ...... (Adnkronos) – Nel Movimento 5 Stelle è partita la caccia agli 'infiltrati'. A giorni, con ogni probabilità il 16 agosto, si terranno le parlamentarie online per la scelta dei candidati M5S alle prossi ...