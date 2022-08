BUNDESLIGA, FRIBURGO-DORTMUND APRE LA SECONDA GIORNATA (Di venerdì 12 agosto 2022) FRIBURGO contro Borussia DORTMUND è l’aperitivo che APRE la SECONDA GIORNATA di BUNDESLIGA. Per entrambe è arrivata una vittoria nelle gare d’esordio, con i bianconeri che si sono imposti per 4-0 in casa dell’Ausburg, mentre la formazione di Terzic ha superato di misura il Bayer Leverkusen al Signal Iduna Park. La prova del FRIBURGO è stata molto convincente, con il pallino del gioco preso all’inizio del match e mai più lasciato agli avversari, imponendosi con una forza tecnica, fisica e psicologica degna delle grandi squadre. Il lavoro di Streich ha portato ottimi frutti nella scorsa stagione, questa sembra promettere ancora meglio. In estate è arrivato Ginter, centrale ex Borussia M’Gladbach che ha rinforzato il reparto arretrato e non solo, considerando l’abilità ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 12 agosto 2022)contro Borussiaè l’aperitivo cheladi. Per entrambe è arrivata una vittoria nelle gare d’esordio, con i bianconeri che si sono imposti per 4-0 in casa dell’Ausburg, mentre la formazione di Terzic ha superato di misura il Bayer Leverkusen al Signal Iduna Park. La prova delè stata molto convincente, con il pallino del gioco preso all’inizio del match e mai più lasciato agli avversari, imponendosi con una forza tecnica, fisica e psicologica degna delle grandi squadre. Il lavoro di Streich ha portato ottimi frutti nella scorsa stagione, questa sembra promettere ancora meglio. In estate è arrivato Ginter, centrale ex Borussia M’Gladbach che ha rinforzato il reparto arretrato e non solo, considerando l’abilità ...

