Bruges, Mannaert: 'De Ketelaere-Milan, affare mai in pericolo. Ora ecco la vera sfida per Charles' (Di venerdì 12 agosto 2022) Vincent Mannaert, responsabile del mercato, ad e co-proprietario del Bruges, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Focus,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Vincent, responsabile del mercato, ad e co-proprietario del, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Focus,...

Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Bruges, Mannaert racconta la trattativa per De Ketelaere: 'Lunghissima, sembrava una soap opera. Non ho mai avuto paura ch… - milansette : Bruges, Mannaert racconta la trattativa per De Ketelaere: 'Lunghissima, sembrava una soap opera. Non ho mai avuto p… - ManuRDV : RT @MilanNewsit: Bruges, Mannaert racconta la trattativa per De Ketelaere: 'Lunghissima, sembrava una soap opera. Non ho mai avuto paura ch… - MaStep92__ : RT @MilanNewsit: Bruges, Mannaert racconta la trattativa per De Ketelaere: 'Lunghissima, sembrava una soap opera. Non ho mai avuto paura ch… - RadioRossonera : L'AD del #Bruges racconta l'infinita trattativa che ha portato #DeKetelaere al #Milan: 'Siamo tutti contenti, ma...… -