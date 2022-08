(Di venerdì 12 agosto 2022) La Salernitana ha chiuso una nuova operazione di mercato. Dopo Tonny Vilhenae Candreva , nella giornata di oggi sarà ufficializzato l’ingaggio del difensore franco-tunisino Dylanproveniente dal Metz. Il calciatore classe 1995 in serata èed ha cenato con il direttore sportivo Morgan De Sanctis in un noto ristorante di Via Generale Clark. Consiglia

Con il gruppo, invece, ha lavorato l'ultimoVilhena che potrebbe essere lanciato subito nella mischia in mediana. Domani arriveranno anche Candreva eche potrebbero essere subito ...Gli avversari hanno cercato di approfittare di un qualche contropiede, che però non è. ... Questa la formazione di partenza: Said; Ifa, Talbi,; Maaloul, Slimane, Skhiri, Mathlouthi; Sliti,... Dylan Bronn è arrivato a Salerno, è il rinforzo per la difesa granata - Salernonotizie.it Dopo Tonny Vilhena, nella giornata di venerdì sarà ufficializzato l’ingaggio del difensore franco-tunisino Dylan Bronn proveniente dal Metz. Il calciatore classe 1995 in serata è arrivato a Salerno ed ...Ecco perché dopo aver trovato gli accordi per Bronn e Candreva, oggi può essere giornata cruciale anche per Giulio Maggiore. Intrigo Maggiore. C’è poi la questione Maggiore, che De Sanctis vuole chiud ...