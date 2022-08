Brescia Südtirol probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 agosto 2022) Gara valida per la prima giornata della Serie B 22/23. occasione speciale per i tirolesi, alla loro prima storica partecipazione al campionato cadetto, ma che non stanno attraversando un bel periodo. I lombardi hanno passato un’estate turbolenta a causa delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente Cellino, ma è pronto per rilanciare le sue ambizioni di promozione.si giocherà domenica 14 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio Mario Rigamonti di. Come arrivano le squadre? Non sono stati mesi facili per le Rondinelle. Le inchieste sul presidente Cellino hanno minato la tranquillità dell’ambiente. Tuttavia sul campo, almeno per il momento, la squadra non ha risentito del momento. Ilinfatti ha vinto e convinto contro il Pisa nel primo turno della Coppa Italia contro ...