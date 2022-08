Borsa: Europa tiene in attesa di Wall Street, Milano +0,2% (Di venerdì 12 agosto 2022) Si confermano positive ma al di sotto dei massimi le principali borse europee con i futures Usa positivi. attesa da Oltreoceano la fiducia dei consumatori e delle imprese rilevata dall'Università del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Si confermano positive ma al di sotto dei massimi le principali borse europee con i futures Usa positivi.da Oltreoceano la fiducia dei consumatori e delle imprese rilevata dall'Università del ...

infoiteconomia : Borsa, Europa attesa poco mossa con Daly (Fed) sempre più falco - fisco24_info : Borsa: Europa tiene in attesa di Wall Street, Milano +0,2%: Futures Usa positivi, arrriva fiducia consumatori e imp… - NSantarelli : RT @MilanoFinanza: Borsa, l'Europa prosegue in rialzo. A giugno la produzione industriale cresce ma l'outlook resta cupo - MilanoFinanza : Borsa, l'Europa prosegue in rialzo. A giugno la produzione industriale cresce ma l'outlook resta cupo… - fisco24_info : Borsa: Europa sale, futures Usa positivi, Milano +0,6%: Spread sopra quota 206 punti, acquisti su Tenaris e Banco B… -