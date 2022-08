Bonus 600 euro in busta paga, la novità del Decreto Aiuti Bis: ecco a chi spetta (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra le novità del Decreto Aiuti Bis firmato dal governo c’è il Bonus da 600 euro in busta paga. Si tratta di un nuovo sostegno diretto ad una categoria specifica: ecco a chi spetta e come funziona. Dopo il rimando e la paura che non ci fosse l’approvazione del governo è il caso di dire che finalmente il Decreto Aiuti Bis è arrivato in Gazzetta Ufficiale. È qui dove sono state specificate tutte le misure definite “urgenti” che il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 4 agosto. Tra le novità c’è anche il Bonus in busta paga che va a tutelare il benessere dei lavoratori dipendenti. fonte foto: AdobeStockSi è ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra ledelBis firmato dal governo c’è ilda 600in. Si tratta di un nuovo sostegno diretto ad una categoria specifica:a chie come funziona. Dopo il rimando e la paura che non ci fosse l’approvazione del governo è il caso di dire che finalmente ilBis è arrivato in Gazzetta Ufficiale. È qui dove sono state specificate tutte le misure definite “urgenti” che il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 4 agosto. Tra lec’è anche ilinche va a tutelare il benessere dei lavoratori dipendenti. fonte foto: AdobeStockSi è ...

