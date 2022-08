Bonus 200 euro esteso a professionisti e partite IVA: a chi spetta e come fare domanda (Di venerdì 12 agosto 2022) È stato firmato il decreto attuativo che consente a professionisti e partite IVA di ricevere il Bonus da 200 euro che il governo ha pensato per aiutare le famiglie in questo periodo in cui si sono registrati aumenti in molti settori. A poterne beneficiare saranno i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps oppure ad altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. È necessario che in entrambi i casi si verifichi un requisito ben preciso: l’iscrizione alle gestioni previdenziali doveva essere già effettiva alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, che era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 maggio, così come l’apertura della partita IVA. È richiesto inoltre di avere effettuato almeno un versamento ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 12 agosto 2022) È stato firmato il decreto attuativo che consente aIVA di ricevere ilda 200che il governo ha pensato per aiutare le famiglie in questo periodo in cui si sono registrati aumenti in molti settori. A poterne beneficiare saranno i lavoratori autonomi e iiscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps oppure ad altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. È necessario che in entrambi i casi si verifichi un requisito ben preciso: l’iscrizione alle gestioni previdenziali doveva essere già effettiva alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, che era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 maggio, cosìl’apertura della partita IVA. È richiesto inoltre di avere effettuato almeno un versamento ...

SkyTG24 : #Bonus 200 euro per partite Iva, firmato il decreto attuativo: come fare domanda - enpaonlus : Bonus animali 200€ da luglio con questi requisiti: gioia per le famiglie con cani e gatti - L’iniziativa della citt… - sabrinaEx5S : RT @PaoloSpallino1: Qui e' in arrivo la batosta per le categorie piu' deboli, invalidi e pensionati sociali, non avranno il bonus da 200 Eu… - Maurizi35167444 : @LaStampa Perché fino ad ora chi ha preso bonus? 110 villette(politici) bonus benzina poche aziende,200 euro chiacc… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus 200 euro per partite Iva, firmato il decreto attuativo: come fare doma… -