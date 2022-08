Bomba d’acqua su Pozzuoli – foto e video (Di venerdì 12 agosto 2022) Si è abbattuta su Pozzuoli una vera e propria Bomba d’acqua che ha mandato in tilt il traffico cittadino (intensità: 3.0 su 12 secondo il sito https://www.ilmeteo.it/meteo/Napoli). Le previsioni Meteo avevano indotto la Protezione Civile a diramare un bollettino di allerta gialla sulla Campania. Anche “nella giornata di domani un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 12 agosto 2022) Si è abbattuta suuna vera e propriache ha mandato in tilt il traffico cittadino (intensità: 3.0 su 12 secondo il sito https://www.ilmeteo.it/meteo/Napoli). Le previsioni Meteo avevano indotto la Protezione Civile a diramare un bollettino di allerta gialla sulla Campania. Anche “nella giornata di domani un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord Il Blog di Giò.

Agenzia_Ansa : Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case in Val di Fassa, dove… - il_Guarino : @pdnetwork Ma i soldi per i dissesti idrogeologici degli ultimi 11 anni, in quali tasche sono andati a finire? chie… - nebookanizer : @pdnetwork È la bomba d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malata. - madrockworld : @Escapewithoran Più il tempo che ha passato a parlare che cantate. No, davvero lì per lì non ho accusato perché la… - Escapewithoran : “Il concerto è durato un’ora e dieci ed abbiamo cantato dieci canzoni su venti” ALLORA CHE TI DEVO DIRE RICCARDO I… -