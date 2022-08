(Di venerdì 12 agosto 2022) Ildella Regioneper la giornata di122022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 3.204 nuovi, 11, 24 (-2) pazienti in terapia intensiva e 582 (-12) nei reparti ordinari, gli attualmente positivi sono 2.875 in meno per un totale di 61.850. SportFace.

Deflette anche oggi la curva dei nuovi positivi al Covid in. Nelle ultime 24 ore si contano 3..204 contagi (ieri erano 3.245), mentre i decessi sono 11. Lo riferisce ildella Regione. Migliora la situazione clinica, con 942 posti letto ...... i casi di infezione umana sono saliti a 144 (erano 94 nell'ultimo). I decessi finora segnalati sono 10 : sei in, due in Piemonte, uno in Lombardia e uno in Emilia - Romagna. "La ...Scendono anche gli attuali positivi e passano a 61.850. Migliorano gli ospedali: 942 ricoveri nei reparti e 40 in terapia intensiva ...Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti venerdì 12 agosto. Ecco i dati di oggi in tempo reale sul territorio ...