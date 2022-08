Blitz dei Nas | trovati batteri pericolosi nell’acqua | ci sono tracce di feci | I parchi acquatici sotto accusa

(Di venerdì 12 agosto 2022) Nei mesi di Luglio e Agosto i Nas hanno effettuato centinaia di controlli suidi tutta Italia: tante le chiusure e le sanzioni per irregolarità.state ispezionate ben 288 strutture trae piscine comuni e a scopo ricreativo: la situazione trovata dai Carabinieri del Nas non è delle migliori. 83 delle strutture ispezionaterisultate fuori regola, ben il 28% del totale. E ancora, 10 strutturerisultate del tutto abusive e con acque contaminate dafecali e cariche microbiotiche oltre i limiti previsti dalla legge. Per queste strutturestati disposti i provvedimenti di chiusura per salvaguardare la salute dei cittadini. Gli impianti e le aree ricreative ...

