Bike sharing in Penisola Sorrentina? Sì, ma dopo aver risolto il problema del traffico auto e della carenza di treni (Di venerdì 12 agosto 2022) di Sergio Fedele* Stamattina abbiamo partecipato come Atex alla presentazione del progetto intercomunale di "Bike sharing" di cui Sant'Agnello è comune capofila. La presentazione è stata fatta dal sindaco Piergiorgio Sagristani alla presenza dei sindaci di Sorrento, Massa, Piano e degli assessori al Turismo di Meta, Sant'Agnello e Massa. Presenti anche esponenti del mondo associativo. Molti gli aspetti positivi. Il primo: è l'ennesima iniziativa in queste ultime settimane che i sindaci della Penisola Sorrentina portano avanti come Comprensorio, in direzione di quella Unione dei Comuni che anche oggi è stata evocata con la previsione di raggiungerla entro fine anno. Il sindaco Sagristani nel suo intervento ha sottolineato il ruolo propulsore che alcune associazioni della filiera ...

