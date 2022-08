Berlusconi: "Se passa il presidenzialismo via Mattarella". Letta: "Destra pericolosa" (Di venerdì 12 agosto 2022) "Se entrasse in vigore il presidenzialismo, Mattarella dovrebbe dimettersi. Poi magari potrebbe essere eletto di nuovo". A cannonnegiare l'inquilino del Quirinale, nel pieno della campagna elettorale, è Silvio Berlusconi. Che è intervenuto in questi termini questa mattina a Radio Capital. "Il presidenzialismo esalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c'è stato alcun governo eletto dal popolo", ha argomentato il presidente di Forza Italia. Che si appresta a correre al Senato, da dove è stato estromesso nel 2013 dopo la condanna per evasione fiscale. Anche se, come ha spiegato lui stesso, "non cerco nessuna vendetta o rivincita". Berlusconi è stato tra i primi a lanciarsi in questa campagna elettorale. E dopo aver parlato ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 12 agosto 2022) "Se entrasse in vigore ildovrebbe dimettersi. Poi magari potrebbe essere eletto di nuovo". A cannonnegiare l'inquilino del Quirinale, nel pieno della campagna elettorale, è Silvio. Che è intervenuto in questi termini questa mattina a Radio Capital. "Ilesalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c'è stato alcun governo eletto dal popolo", ha argomentato il presidente di Forza Italia. Che si appresta a correre al Senato, da dove è stato estromesso nel 2013 dopo la condanna per evasione fiscale. Anche se, come ha spiegato lui stesso, "non cerco nessuna vendetta o rivincita".è stato tra i primi a lanciarsi in questa campagna elettorale. E dopo aver parlato ...

