Berlusconi contro Letta: Pd conduce gravissima campagna di menzogne (Di venerdì 12 agosto 2022) "Il Pd ha cominciato una campagna elettorale bruttissima, fatta di menzogne, una dietro l'altra. Ci accusano tra l'altro di essere responsabili della caduta del governo Draghi, ma quanto è accaduto è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) "Il Pd ha cominciato unaelettorale bruttissima, fatta di, una dietro l'altra. Ci accusano tra l'altro di essere responsabili della caduta del governo Draghi, ma quanto è accaduto è ...

pierofassino : ??#Berlusconi ne rivendica il merito (!?) ??#Meloni neoatlantista e neoeuropeista fa finta di nulla e svicola. ??… - gippu1 : Domani in #MonzaTorino torneranno ad affrontarsi in serie A due presidenti proprietari di reti televisive a diffusi… - CarloCalenda : Chieda ai suoi amici imprenditori chi ha fatto più per l’economia. Da industria 4.0 al taglio dell’IRAP e dell’Ires… - FrancescoMicol6 : @GiorgiaMeloni Sono lì prodotto delle vs leggi garantiste del cdx Berlusconi che non vai mai in galera se non dopo… - Spooky_The_Tuff : RT @flatomica: @berlusconi Che siano rese pubbliche le opinioni di Berlusconi sulle sanzioni europee contro la Russia, e che chiarisca le r… -