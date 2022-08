Berlusconi: con ok a presidenzialismo, via Mattarella. Segre a Meloni, tolga fiamma da simbolo (Di venerdì 12 agosto 2022) Berlusconi rilancia sul presidenzialismo e aggiunge che se la riforma entrasse in vigore «sarebbero necessarie le dimissioni» di Mattarella per andare all’elezione diretta di un nuovo capo dello Stato. Replica del Segretario dem Letta: «Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a Mattarella e la richiesta di dimissioni dimostra che la destra è pericolosa per il paese». Critiche al Cavaliere anche da Calenda, Di Maio e Conte. Meloni: presidenzialismo è riforma seria. Da oggi si depositano al Viminale i simboli dei partiti. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 12 agosto 2022)rilancia sule aggiunge che se la riforma entrasse in vigore «sarebbero necessarie le dimissioni» diper andare all’elezione diretta di un nuovo capo dello Stato. Replica deltario dem Letta: «Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco ae la richiesta di dimissioni dimostra che la destra è pericolosa per il paese». Critiche al Cavaliere anche da Calenda, Di Maio e Conte.è riforma seria. Da oggi si depositano al Viminale i simboli dei partiti.

