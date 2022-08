Berlusconi: con il presidenzialismo, Mattarella si deve dimettere e si vota il nuovo Capo dello Stato (Di venerdì 12 agosto 2022) Il leader di Forza Italia: è dal '95 che propongo il sistema presidenziale, così il popolo sceglie direttamente da chi essere governato. Letta: destra pericolosa. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 agosto 2022) Il leader di Forza Italia: è dal '95 che propongo il sistema presidenziale, così il popolo sceglie direttamente da chi essere governato. Letta: destra pericolosa.

CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - ItaliaViva : #Meloni, #Salvini e #Berlusconi sono un pericolo per la democrazia? No. Sono un pericolo per le casse dello Stato c… - berlusconi : Con i leader dei partiti che compongono il centrodestra è stato condiviso e dato il via libera al programma che la… - DPergolizzi : RT @jacopo_iacoboni: Berlusconi dice: con noi ok al presidenzialismo e, se passa, Mattarella deve dimettersi. Sbaraccato Draghi in tandem… - susi_pie : RT @gualtierieurope: Inaccettabile attacco di #Berlusconi al Presidente #Mattarella. Questa destra vuole sfasciare la Costituzione con una… -