Benzina dai rifiuti, al via l'esperimento pilota in Italia

A Empoli, in provincia di Firenze, l'immondizia sarà trasformata in un gas di sintesi dal quale saranno estratti metanolo e idrogeno, due elementi fondamentali per l'industria chimica e la vetreria. L'investimento previsto è di 400 milioni di euro, e il progetto coinvolgerà anche i cittadini, i quali potranno nominare i propri rappresentanti in un'organizzazione che si occuperà di realizzarlo. Tra le aziende coinvolte nel progetto figurano l'azienda dei rifiuti Alia, la multinazionale milanese dell'ingegneria Maire Tecnimont e la vetreria Zignago.

Il progetto di economia circolare

L'Alia Servizi Ambientali, che si occupa dei rifiuti e del riciclaggio in Toscana, vuole realizzare un "distretto circolare" nella zona industriale di Terrafino, dove sono già attive delle lavorazioni di riciclaggio. I lavori dureranno 30 mesi e impegneranno 400 milioni di euro.

