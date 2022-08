Benevento, Caserta mischia le carte e cerca soluzioni alternative (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Allenamento sotto la pioggia per il Benevento che mette nel mirino l’esordio in campionato. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Genoa, i giallorossi domenica sera ospiteranno il Cosenza nel primo turno della nuova serie B. Obbligatoria una partenza positiva per la Strega, per il morale e per trovare lo slancio necessario in vista di un avvio non certamente agevole. Nell’allenamento a porte aperte svolto all’Imbriani, Fabio Caserta ha cercato soluzioni alternative per il suo Benevento. Tutti presenti i componenti della rosa sannita, salvo sorprese non dovrebbero dunque esserci defezioni per il match contro i calabresi di Dionigi. Si proseguirà con il 4-3-3, nonostante l’impiego di Vokic in una posizione più ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Allenamento sotto la pioggia per ilche mette nel mirino l’esordio in campionato. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Genoa, i giallorossi domenica sera ospiteranno il Cosenza nel primo turno della nuova serie B. Obbligatoria una partenza positiva per la Strega, per il morale e per trovare lo slancio necessario in vista di un avvio non certamente agevole. Nell’allenamento a porte aperte svolto all’Imbriani, Fabiohatoper il suo. Tutti presenti i componenti della rosa sannita, salvo sorprese non dovrebbero dunque esserci defezioni per il match contro i calabresi di Dionigi. Si proseguirà con il 4-3-3, nonostante l’impiego di Vokic in una posizione più ...

vigilidelfuoco : #Maltempo in Campania, oltre 200 interventi dei #vigilidelfuoco: 80 interventi ad Avellino, 60 a Benevento, 90 a Ca… - StradeAnas : #Anas #Campania #SS372 #Telesina Investimento di 13,6 mln/€ per #lavori di nuova pavimentazione tra le province di… - TUTTOB1 : Il Sannio Quotidiano: 'Cosenza: Caserta pensa alla chance per Farias' - We_Pesaro : RT @mimmaumeton: Meloni = modello Orban! State in campana… potrebbe far chiudere i Social Media e imbavagliare TV, Radio e Stampa. #Pisa #G… - mimmaumeton : Meloni = modello Orban! State in campana… potrebbe far chiudere i Social Media e imbavagliare TV, Radio e Stampa.… -