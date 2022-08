Bebe Vio va a farsi una nuotata al mare con grande ironia (FOTO) (Di venerdì 12 agosto 2022) L’ironia di Bebe Vio Bebe Vio qualche ora fa ha postato una FOTOgrafia su Instagram nella quale ha utilizzato la sua grande ironia. Nell’immagine vediamo una sdraio con un telo da mare e un cartello con su scritto “torno subito“. Sopra l’aciugamano anche le protesi delle sue braccia e il cellulare. In descrizione: “Io vado L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 12 agosto 2022) L’diVioVio qualche ora fa ha postato unagrafia su Instagram nella quale ha utilizzato la sua. Nell’immagine vediamo una sdraio con un telo dae un cartello con su scritto “torno subito“. Sopra l’aciugamano anche le protesi delle sue braccia e il cellulare. In descrizione: “Io vado L'articolo proviene da Novella 2000.

fanpage : Bebe Vio non si smentisce mai. Ironica, solare, divertente pubblica questa foto al mare con la scritta 'torno subit… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Bebe Vio non si smentisce mai. Ironica, solare, divertente pubblica questa foto al mare con la scritta 'torno subito' e le pro… - occhio_notizie : 'Torno subito', Bebe Vio lascia le protesi in spiaggia: la battuta è geniale? #bebevio #protesi #spiaggia #vacanza… - AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: Bebe Vio non si smentisce mai. Ironica, solare, divertente pubblica questa foto al mare con la scritta 'torno subito' e le pro… - neXtquotidiano : “Torno subito”, la straordinaria auto-ironia di #BebeVio in spiaggia -