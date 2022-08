Basket, una buona Italia si arrende al fotofinish contro la Francia in amichevole: finisce 77-78 all’overtime (Di venerdì 12 agosto 2022) Una buona Italia non basta, e viene sconfitta 78-77 all’overtime dalla Francia nel primo test amichevole in vista degli importanti appuntamenti dell’estate di Basket, con prima le partite di qualificazione ai mondiali e poi la rassegna europea. La squadra di Pozzecco parte bene, subisce poi la rimonta dei transalpini, ma con un gran finale riesce a portare il match ai supplementari, dove però viene fuori la maggiore fisicità degli avversari sotto canestro. RIVIVI IL LIVE CALENDARIO ITALBasket ESTATE 2022 LA PARTITA – Ottimo avvio degli azzurri, che nei primi minuti approfittano di una Francia un pò impacciata e troppo incline ai turnovers. Così, con un Simone Fontecchio sugli scudi riescono subito ad allungare. Sul finire di primo quarto viene ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Unanon basta, e viene sconfitta 78-77dallanel primo testin vista degli importanti appuntamenti dell’estate di, con prima le partite di qualificazione ai mondiali e poi la rassegna europea. La squadra di Pozzecco parte bene, subisce poi la rimonta dei transalpini, ma con un gran finale riesce a portare il match ai supplementari, dove però viene fuori la maggiore fisicità degli avversari sotto canestro. RIVIVI IL LIVE CALENDARIO ITALESTATE 2022 LA PARTITA – Ottimo avvio degli azzurri, che nei primi minuti approfittano di unaun pò impacciata e troppo incline ai turnovers. Così, con un Simone Fontecchio sugli scudi riescono subito ad allungare. Sul finire di primo quarto viene ...

itselenaa00 : @itisnicoleeee Non è possibile in Friuli una cosa del genere Comunque parlavo dell’allenatore della nazionale di ba… - kylemaggio : RT @ElevenSportsIT: ITALIA KO ALL'OVERTIME ? Nel test pre #Eurobasket l'Italia di #Pozzecco non riesce a superare la #Francia dopo una par… - WhistleSports : RT @ElevenSportsIT: ITALIA KO ALL'OVERTIME ? Nel test pre #Eurobasket l'Italia di #Pozzecco non riesce a superare la #Francia dopo una par… - ElevenSportsIT : ITALIA KO ALL'OVERTIME ? Nel test pre #Eurobasket l'Italia di #Pozzecco non riesce a superare la #Francia dopo una… - sportface2016 : #Basket | Una buona #Italia si arrende al fotofinish contro la #Francia in amichevole: finisce 77-78 all’overtime -