Basket, Serie A2: il collegio di garanzia conferma esclusione Eurobasket Roma (Di venerdì 12 agosto 2022) Adesso c'è anche la conferma: la EuroBasket Roma resta fuori dal prossimo campionato di Serie A2. La prima sezione del collegio di garanzia, al termine dell'udienza tenutasi oggi, presieduta da Vito Banca, ha infatti respinto il ricorso presentato dalla società capitolina contro la Fip e la LNP "avverso e per l'annullamento del provvedimento della Corte Federale d'Appello FIP, quale ultimo grado interno, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIP, che aveva respinto il ricorso presentato dall'odierna ricorrente avverso il provvedimento di non ammissione di detta affiliata al Campionato di Serie A2 per l'anno sportivo 2022/2023". SportFace.

