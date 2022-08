Basket: Italia, segnali importanti a Bologna. La Francia passa solo al supplementare (Di venerdì 12 agosto 2022) Buona performance dell’Italia nella sfida alla Francia dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco riescono a forzare il supplementare e, pur perdendo 77-78 al cospetto della squadra detentrice dell’argento olimpico, mostrano diverse buone cose al netto dello status di squadra in costruzione, cosa che si può peraltro dire anche dei transalpini. 24 punti per Simone Fontecchio, 13 per Danilo Gallinari sul fronte azzurro, 15 di Rudy Gobert e 14 con 13 rimbalzi di Vincent Poirier su quello di Vincent Collet, che agli Europei dovrà fare peraltro a meno di Frank Ntilikina. Primi minuti da polveri ben più che bagnate, tant’è che segna solo Yabusele in 2’30”. Fontecchio sblocca l’Italia da tre, seguito rapidamente da Spissu. Ancora Fontecchio firma l’11-4. L’esordio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Buona performance dell’nella sfida alladell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco riescono a forzare ile, pur perdendo 77-78 al cospetto della squadra detentrice dell’argento olimpico, mostrano diverse buone cose al netto dello status di squadra in costruzione, cosa che si può peraltro dire anche dei transalpini. 24 punti per Simone Fontecchio, 13 per Danilo Gallinari sul fronte azzurro, 15 di Rudy Gobert e 14 con 13 rimbalzi di Vincent Poirier su quello di Vincent Collet, che agli Europei dovrà fare peraltro a meno di Frank Ntilikina. Primi minuti da polveri ben più che bagnate, tant’è che segnaYabusele in 2’30”. Fontecchio sblocca l’da tre, seguito rapidamente da Spissu. Ancora Fontecchio firma l’11-4. L’esordio di ...

