Baseball, Serie A 2022: Parma batte d'autorità San Marino (Di venerdì 12 agosto 2022) Serata di Serie A al Nino Cavalli di Parma, con il Parmaclima che riesce a tirare fuori una gran bella prestazione per battere San Marino e, nel prologo dell'ultima giornata di poule scudetto, ad avvicinarsi ancora di più alla leadership detenuta dalla squadra di Doriano Bindi. 3-2 il punteggio finale a favore dei ducali, eppure è Federico Celli, per San Marino, ad aprire di forza la partita con un fuoricampo che non lascia dubbi sulle intenzioni degli ospiti. Nel secondo inning ci pensa Pulzetti, con un doppio a sinistra, a far sì che Leonora firmi l'1-1, ma nella parte bassa della stessa ripresa Mineo decide che, in fondo, il limite del campo non basta. Altro home run, 1-2 San Marino.

