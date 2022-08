Banda del buco, chi è il 33enne romano estratto vivo dopo 8 ore sotto le macerie (Di venerdì 12 agosto 2022) Ha fatto molto discutere la curiosa vicenda consumatasi ieri all’Aurelio-Gregorio VII, nei pressi di via Innocenzo XI a Roma. Qui un gruppo di ladri, ormai rinominati la “Banda del buco”, è rimasto incastrato in un tunnel scavato probabilmente per introdursi in un noto istituto di credito, ma qualcosa è andato storto e uno di loro ha rischiato davvero grosso. L’uomo estratto vivo dopo una lunga operazione di salvataggio è un 33enne romano, Andrea, che verrà ascoltato nei prossimi giorni e che, come le altre tre persone fermate, dovrà adesso rispondere di danneggiamento e crollo colposo. Stando ad alcune testimonianze, quando è stato “recuperato” da sotto le macerie dopo 8 ore di agonia, l’uomo avrebbe detto con un filo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Ha fatto molto discutere la curiosa vicenda consumatasi ieri all’Aurelio-Gregorio VII, nei pressi di via Innocenzo XI a Roma. Qui un gruppo di ladri, ormai rinominati la “del”, è rimasto incastrato in un tunnel scavato probabilmente per introdursi in un noto istituto di credito, ma qualcosa è andato storto e uno di loro ha rischiato davvero grosso. L’uomouna lunga operazione di salvataggio è un, Andrea, che verrà ascoltato nei prossimi giorni e che, come le altre tre persone fermate, dovrà adesso rispondere di danneggiamento e crollo colposo. Stando ad alcune testimonianze, quando è stato “recuperato” dale8 ore di agonia, l’uomo avrebbe detto con un filo ...

