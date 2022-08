Banche, in Italia oltre 4 milioni di persone senza filiale. In meno di 10 anni chiusi più di 11mila sportelli (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono più di 4 milioni gli Italiani ‘senza banca’, cioè gli abitanti dei 3.062 comuni nei quali non sono più presenti filiali di istituti di credito. Su un totale di 58,9 milioni di cittadini, sono 4.131.416 quelli che vivono in territori in cui le Banche sono assenti, pari al 7% della popolazione totale. Percentuale che, tra l’altro, presenta vistose differenze su base geografica: se al Nord la ‘desertificazione’ bancaria interessa il 6% della popolazione, al Centro il fenomeno risulta più circoscritto (3,2%), mentre al Sud e nelle isole, dove la questione è decisamente più marcata, i cittadini che non hanno più un’agenzia bancaria ‘sotto casa’ né a distanza contenuta rappresentano il 10,7% dei residenti. E’ quanto emerge da un’analisi della Fabi. La Campania, evidenzia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono più di 4glini ‘banca’, cioè gli abitanti dei 3.062 comuni nei quali non sono più presenti filiali di istituti di credito. Su un totale di 58,9di cittadini, sono 4.131.416 quelli che vivono in territori in cui lesono assenti, pari al 7% della popolazione totale. Percentuale che, tra l’altro, presenta vistose differenze su base geografica: se al Nord la ‘desertificazione’ bancaria interessa il 6% della popolazione, al Centro il fenorisulta più circoscritto (3,2%), mentre al Sud e nelle isole, dove la questione è decisamente più marcata, i cittadini che non hanno più un’agenzia bancaria ‘sotto casa’ né a distanza contenuta rappresentano il 10,7% dei residenti. E’ quanto emerge da un’analisi della Fabi. La Campania, evidenzia ...

