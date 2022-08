Banche, 4 milioni di cittadini senza filiale nel comune di residenza. Ma il digitale non decolla: l’Italia è agli ultimi posti in Europa (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono più di 4 milioni gli italiani senza una banca nel proprio comune di residenza. Il risultato è da una ricerca della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), che ha incrociato i dati statistici della Banca d’Italia e dell’Istat aggiornati alla fine del 2021. In meno di dieci anni, infatti, sono stati chiusi 11.231 sportelli: se le agenzie alla fine del 2012 erano 32.881, sono scese a 23.480 nel 2020, per poi arrivare a 21.650 nel 2021. Inoltre, gli italiani sono ancora poco invogliati dall’utilizzo della banca digitale. Sono 4.131.416 (su un totale di 58,9 milioni) i cittadini italiani che vivono in territori in cui le Banche sono assenti, quindi quelli che non dispongono di una filiale di un istituto di credito sono residenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono più di 4gli italianiuna banca nel propriodi. Il risultato è da una ricerca della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), che ha incrociato i dati statistici della Banca d’Italia e dell’Istat aggiornati alla fine del 2021. In meno di dieci anni, infatti, sono stati chiusi 11.231 sportelli: se le agenzie alla fine del 2012 erano 32.881, sono scese a 23.480 nel 2020, per poi arrivare a 21.650 nel 2021. Inoltre, gli italiani sono ancora poco invogliati dall’utilizzo della banca. Sono 4.131.416 (su un totale di 58,9) iitaliani che vivono in territori in cui lesono assenti, quindi quelli che non dispongono di unadi un istituto di credito sono residenti ...

