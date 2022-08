Azione-Italia Viva un’unica linea “renew europe” | nasce così il terzo polo per il voto

(Di venerdì 12 agosto 2022) Unin vista delle prossime elezioni Politiche del 25 settembre. Ieri, Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno trovato un accordo per presentare insieme i rispettivi partiti,, inlista di centro definita “” dopo che le trattative erano in corso dalla settimana scorsa, quando Calenda aveva deciso di lasciare la coalizione di centrosinistra in polemica con l’alleanza del Partito Democratico con alcuni partiti alla sua sinistra. “Abbiamo deciso di provarci”, ha dichiarato il leader di, Matteo Renzi sui canali social. E a proposito dell’alleanza con, Renzi ha parlato di “una casa nuova, bella, che riaccenda la passione per la politica e la ...

mara_carfagna : L'accordo tra @Azione_it e @ItaliaViva consentirà agli italiani di dire basta a estremismi e vuote promesse. Un’alt… - ivanscalfarotto : La prima pietra di una grande casa, quella dei riformisti, degli europeisti, di chi mette i fatti, la competenza e… - marcodimaio : Gli attacchi scomposti da dx e sx contro il progetto di @ItaliaViva e @Azione_it ne confermano la bontà. Insieme… - nickpan21 : @elevisconti L'Italia Viva C'è in Azione - lelegno : RT @mara_carfagna: L'accordo tra @Azione_it e @ItaliaViva consentirà agli italiani di dire basta a estremismi e vuote promesse. Un’alternat… -

Ovviamente quello del Pd e quello del neonato terzo polo, il patto tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, con i simboli diViva nella metà superiore, e il nome di Calenda in basso sopra il ...Viva che si devono alleare, ma non si fidano l'uno dell'altro. Il Pd che negozia sottobanco con i 5S. Conte che parla come se non fosse stato parte del governo Draghi. Berlusconi che, ...Il leader di Azione dopo l'alleanza siglata con Italia viva di Renzi: nessuno sa come finirà. Vedremo il 25 settembre. Se va bene, nessuno vincerà e ...Siamo sommersi dalle parole. Eppure le parole non valgono più nulla. È questo il paradosso nel quale ci troviamo e che la campagna elettorale appena iniziata rende ancor più ...