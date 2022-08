Azienda Zero: Concorso per 11 Dirigenti Medici Ematologi (Di venerdì 12 agosto 2022) Azienda Zero ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 11 Dirigenti Medici, disciplina Ematologia, in diverse Azienda Sanitarie locali. Bando di Concorso Si rende noto che e' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di undici posti di dirigente medico - disciplina Ematologia (area medica e delle specialita' mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico). Il Concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 12 agosto 2022)ha indetto unPubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 11, disciplinaa, in diverseSanitarie locali. Bando diSi rende noto che e' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di undici posti di dirigente medico - disciplinaa (area medica e delle specialita' mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico). Ilviene svolto daunitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito ...

