Autobus perde il controllo e travolge i passanti. Muoiono una mamma e le due figlie di 7 e 3 anni. La donna era incinta

(Di venerdì 12 agosto 2022) Almeno 3 persone sono morte a Gerusalemme in Israele e un'altra è ferita in modo grave dopo che unha apparentemente perso iled è piombato su un negozio a Shamgar street, una delle ...

Le squadre di emergenza dei servizi antincendio e di soccorso israeliani hanno lavorato per estrarre diverse persone intrappolate sotto l'autobus. Gerusalemme, autobus perde il controllo: almeno 3 morti Almeno 3 persone sono morte a Gerusalemme in Israele e un'altra è ferita in modo grave dopo che un autobus ha apparentemente perso il controllo ed è piombato su un negozio. Almeno 3 persone sono morte a Gerusalemme e un'altra è ferita in modo grave dopo che un autobus ha apparentemente perso il controllo ed è piombato su un negozio a Shamgar street, una delle vie principali della città.