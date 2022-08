Auto elettrica, da BYD alle altre. E’ partito l’assalto cinese al ricco mercato europeo (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Palazzo della Pace si trova a L’Aia, la città costiera dei Paesi Bassi dove la Cina prepara una nuova offensiva, questa volta Automobilistica: a fin mese la BYD presenta modelli e piani per lo sbarco nel Vecchio Continente. I costruttori europei dovranno pensare a come difendere il loro “fortino”, visto che l’assedio è già cominciato da tempo e che l’elettrificazione forzata combinata con gli strascichi della pandemia, la carenza di microprocessori e l’invasione russa in Ucraina hanno fatto lievitare i listini e calare le vendite. Molte case hanno annunciato profitti da capogiro malgrado il calo dei volumi, e tuttavia non solo c’è scarsa disponibilità di prodotto, ma le famiglie cominciano a non potersi più permettere Auto nuove, ancora meno ricaricabili o elettriche. Non a caso le aziende del Regno di Mezzo puntano proprio su un’offerta non solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Palazzo della Pace si trova a L’Aia, la città costiera dei Paesi Bassi dove la Cina prepara una nuova offensiva, questa voltamobilistica: a fin mese la BYD presenta modelli e piani per lo sbarco nel Vecchio Continente. I costruttori europei dovranno pensare a come difendere il loro “fortino”, visto che l’assedio è già cominciato da tempo e che l’elettrificazione forzata combinata con gli strascichi della pandemia, la carenza di microprocessori e l’invasione russa in Ucraina hanno fatto lievitare i listini e calare le vendite. Molte case hanno annunciato profitti da capogiro malgrado il calo dei volumi, e tuttavia non solo c’è scarsa disponibilità di prodotto, ma le famiglie cominciano a non potersi più permetterenuove, ancora meno ricaricabili o elettriche. Non a caso le aziende del Regno di Mezzo puntano proprio su un’offerta non solo ...

