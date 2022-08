Atletica | Filippo Tortu | “Voglio l’oro agli Europei e scendere sotto i 20” La staffetta? Spero nella quarta frazione”

(Di venerdì 12 agosto 2022)non si nasconde alla vigilia degli2022 dileggera. Il Campione Olimpico della 4×100 sarà tra i grandi favoriti della vigilia sui 200 metri e ai microfoni della Gazzetta dello Sport è stato molto chiaro: “Punto alla meda d’oro e a fare meno di 20 secondi. Sono realista, anche se saremo in diversi a puntare al podio“. Il velocista lombardo ha parlaato del suo recente periodo di allenamento in Sardegna: “La prima settimana ho pensato soprattutto a scaricare e a smaltire il fuso orario (dopo la trasferta di Eugene, dove ha mancato la finale dei Mondiali per appena tre millesimi, n.d.r.). Poi ci ho dato dentro: mercoledì ho fatto l’ultimo allenamento tirato, con alcune ripetute e un’attenzione particolare all’uscita di curva“. L’azzurro vede margini di miglioramento: ...

... la specialista dei 10.000 ha infatti comunicato la propria defezione, resa ufficiale da un comunicato stampa in cui si citano anche quelle diRandazzo e Nicole Colombi. Scende quindi a 98 il ...ROMA - Tre defezioni nella squadra azzurra diche la prossima settimana parteciperà ai ... Non farà parte del team italiano il finalista olimpico del salto in lungoRandazzo (siciliano ...Tutto è pronto per la 25esima edizione della rassegna continentale. 98 gli atleti azzurri con le punte di diamante Jacobs, Tamberi e Stano. Puntano a essere protagonisti Vallortigara, Tortu e Crippa ...