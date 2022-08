Atalanta, Gasperini: “Palomino? Chiara la sua involontarietà sulla situazione” (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa della vicenda riguardante Palomino. Ecco le sue parole: “Sappiamo bene qual è la moralità di questo giocatore, è abbastanza Chiara la sua involontarietà sulla situazione. Andiamo a perdere un giocatore importantissimo, in questo inizio di stagione abbiamo perso lui, Demiral e Zappacosta. Loro due potranno aggregarsi da martedì, ma non ci saranno domani”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tecnico dell’, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa della vicenda riguardante. Ecco le sue parole: “Sappiamo bene qual è la moralità di questo giocatore, è abbastanzala sua. Andiamo a perdere un giocatore importantissimo, in questo inizio di stagione abbiamo perso lui, Demiral e Zappacosta. Loro due potranno aggregarsi da martedì, ma non ci saranno domani”. SportFace.

