Asili nido | in arrivo 120 milioni di euro per l’attivazione di 15mila nuovi posti

(Di venerdì 12 agosto 2022) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che ripartisce le risorse volte a incrementare il numero deinei servizi educativi per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni (LEP). Il decreto assegna a 4.974 Comuni risorse complessive per 120di, che potranno essere utilizzate per attivarein, così da consentire la frequenza a 15.639 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Aumento delle risorse Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventa quindi operativo il decreto preparato dal Viminale con Mef, Istruzione e con il ministero per il Sud che distribuisce la prima rata del fondo creato dal governo Draghi con l’ultima legge di bilancio. Si tratta, solo con ...

Il decreto assegna a 4.974 Comuni risorse complessive per 120 milioni di euro , che potranno essere utilizzate per attivare nuovi posti in, così da consentire la frequenza a 15.639 bambini ...... prevedendo anchegratuiti,aziendali, ludoteche Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti e servizi per l'infanzia Aumento dell'assegno unico e universale Progressiva ...Il decreto assegna a 4.974 Comuni risorse complessive per 120 milioni di euro, che potranno essere utilizzate per attivare nuovi posti in asili nido, così da consentire la frequenza a 15.639 bambini ...Ecco reso noto il programma del centrodestra in vista delle elezioni politiche 2022: i 15 punti condivisi da Forza Italia, Lega e FDI.