Ascolti tv | Don Matteo in replica vince ancora

(Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – 'Don Matteo 12' in replica, trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata di giovedì, con 1.927.000 spettatori e il 15.9% di share. Al secondo posto, 'Tu Mi Nascondi Qualcosa' su Canale 5, con 1.474.000 spettatori e l'11.1% di share. Al terzo posto, testa a testa tra 'Tim Summer Hits – Best Of' su Rai2 (978.000 spettatori, share 8.1%) e 'Fbi: Most Wanted' su Italia 1 (1.002.000 spettatori, share 7.6%). A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: 'La Grande Storia' su Rai3 (864.000 spettatori, share 6.6%), 'Zona Bianca' su Rete4 (733.000 spettatori, share 6.9%), 'In Onda Prima Serata' su La7 (571.000 spettatori, share 4.5%), 'Maldamore' su Tv8 (314.000 spettatori, share 2.5%), '40 Carati' sul Nove (267.000 spettatori, share 2.1%). L'articolo proviene da Italia Sera.

