Arrogante? Questi segni sono i peggiori di tutti

Teresatherry0 : La gente dopo questi 2 anni e il caldo...è sempre più maleducata e arrogante!!!! Altro che cantare e solidarietà...… - RoccoTanica7 : @gb2272 @ViVilaVitaOra Sul telefono ho una cartella apposita con centinaia di questi RAZIONALI... ?????? firmato: ARRO… - 54franco54 : @fattoquotidiano Una trombata arrogante nella spasmodica ricerca di un minimo di notorietà. L'ignoranza però, in qu… - ennebi91 : @PetrazzuoloF Pensi di realizzarti offendendo con questi tuoi discorsi unendo capre e cavoli e dimostrando di non a… - Mauriziolive1 : @CarloCalenda Ho scritto appena l,altro ieri che lei era una persona saggia e intelligente, con questi scritti mi f… -

Oggi Treviso

PORDENONE - Estate a Pordenone:gli eventi dal 12 al 18 agosto. Venerdì 12 agosto Dalle 17 in Biblioteca civica letture ad ...mezzo di un bosco oscuro temuto da tutti e di uno stregone, ...Sì, avevo vissuto una giornata di monsonea Yangoon, in Myanmar, qualche anno fa, ma in ... Apriti cielo, si dice incasi. Ecco, in effetti il cielo si è aperto " squarciato direi - per ... L'arroganza di chi si crede sopra la regole Ancona, il sindaco civico di centrodestra di Serra San Quririco zittisce il consigliere di minoranza, che per protesta sbatte le scarpe sul tavolo ...