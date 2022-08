Arctic Race of Norway 2022: Dylan Groenewegen vince allo sprint la seconda tappa, quinto Malucelli (Di venerdì 12 agosto 2022) Era il grande favorito e non ha tradito le aspettative. Dylan Groenewegen va a prendersi la settima vittoria in stagione: il neerlandese si aggiudica in volata, sul traguardo di Brønnøysund, la seconda tappa dell’Arctic Race of Norway 2022. Una volata annunciata quella odierna, visto un percorso mosso solamente nella prima parte e nettamente favorevole ai velocisti sul finale. Non è mancato anche oggi però il freddo, una costante in Norvegia nonostante il periodo dell’anno. allo sprint l’uomo della BikeExchange – Jayco è riuscito a prevalere davanti ad Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) ed Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). Quinta posizione per l’azzurro Matteo Malucelli (China Glory Continental Cycling ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Era il grande favorito e non ha tradito le aspettative.va a prendersi la settima vittoria in stagione: il neerlandese si aggiudica in volata, sul traguardo di Brønnøysund, ladell’of. Una volata annunciata quella odierna, visto un percorso mosso solamente nella prima parte e nettamente favorevole ai velocisti sul finale. Non è mancato anche oggi però il freddo, una costante in Norvegia nonostante il periodo dell’anno.l’uomo della BikeExchange – Jayco è riuscito a prevalere davanti ad Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) ed Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). Quinta posizione per l’azzurro Matteo(China Glory Continental Cycling ...

